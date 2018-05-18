«Саратовские авиалинии» возобновили продажи авиабилетов

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» возобновила продажи авиабилетов. Об этом сообщает на сайте компании.

«АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Продажа осуществляется обычным порядком, как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов», — заявили в авиакомпании.

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Как стало известно, «Саратовские авиалинии» приняли решение о сокращении на 50% чартерной программы международных полетов на период с 01 июня 2018 года по 30 июня 2018 года.

Уточняется, что на данный момент в Росавиации рассматривается заявка авиакомпании о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года.

Ранее «Саратовские авиалинии» объявили об остановке деятельности.