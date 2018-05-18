Путин рассказал, почему Трамп настроен против «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что позиция США по проекту «Северный поток — 2» преследует цели продвижения американского СПГ на европейский рынок. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дональд (президент США Дональд Трамп) — не просто президент США, он и крепкий, хороший предприниматель, и он продвигает интересы бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного природного газа», — сказал Путин.

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Он также добавил, что считает такой бизнес возможным, однако, в таком случае, американский газ будет дороже на 25-30%, чем российский трубный.

Ранее сообщалось, что министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер ответил на угрозы США ввести санкции против «Северного потока — 2».