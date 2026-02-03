«Очень хорошо»: Трамп прокомментировал урегулирование конфликта на Украине

Трамп: дела с Россией по Украине у США идут очень хорошо

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, прокомментировал работу с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией. Я впервые говорю об этом», — подчеркнул американский президент.

2 января депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что Украина на переговорах с Россией обсуждает создание пунктов пропуска для гражданских через линию фронта и ее демаркацию. По информации парламентария, переговорный процесс между странами в настоящее время значительно шире публичных тем территорий или Запорожской АЭС.

До этого в Кремле высказались об итогах поездки спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это были достаточно позитивные и конструктивные разговоры. В то же время детали дискуссий во время встречи представитель Кремля раскрывать не стал.

Ранее Трамп сообщил, что Индия согласилась прекратить покупать нефть у России.