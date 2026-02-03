Россиян предупредили о неочевидной опасности занятий фитнесом

Постоянные занятия спортом могут привести к заболеваниям полости рта. Часто профессиональные спортсмены и любители имеют пародонтит, гингивит и кариес. Одной из главных причин проблем со здоровьем зубов становится обезвоживание, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог, основатель производства порошков для профессиональной гигиены полости рта Stomtech Pro и директор стоматологической клиники «Стомтек» Ольга Харламова.

«Во время тренировок человек теряет много жидкости, из-за чего уменьшается выработка слюны. А при интенсивной нагрузке многие дышат ртом, а не носом, что лишь сильнее пересушивает слизистую. Именно слюна — главный защитник зубов от вирусов, остатков пищи и химических веществ: она смывает налет, нейтрализует кислоты и борется с бактериями. Сухость во рту создает благоприятные условия для размножения вредных микроорганизмов, воспаления десен и развития различных болезней, в том числе кариеса. Спортсменам необходимо тщательно следить за водным балансом, постоянно пить жидкость, чтобы улучшать процесс обмена веществ и поддерживать влажность полости рта», — заметила врач.

Помимо этого, спортивная диета также повышает риски возникновения проблем с зубами. Протеиновые батончики, гели и спортивные напитки содержат множество различных кислот (лимонная, яблочная и другие) и сахара, поэтому частое употребление таких продуктов приводит к повреждению эмали зубов, что, в свою очередь, позволяет вредным микроорганизмам проникать внутрь дентина, ускоряя разрушение зубов.

«Развивается пародонтит, гингивит, кариес. Для предотвращения этих болезней спортсменам стоит тщательнее подходить к диете и выбирать продукты, в которых содержится меньше кислот и сахарозы, например, для утоления жажды лучше пить обычную воду. Также после приема спортивных напитков необходимо каждый раз тщательно полоскать ротовую полость, а еще лучше — чистить зубы», — рассказала доктор.

Многие спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками, имеют проблемы со стираемостью зубов. Высокие нагрузки и напряжение вызывают непроизвольное сжатие челюстей, что, в свою очередь, может привести к боли в мышцах и микротрещинам эмали.

«Во избежание повреждений, а также травм при контактном виде спорта или бруксизме лучше носить капы — специальные изделия для защиты зубов. Однако их стоит надевать только по рекомендации стоматолога — неправильно подобранная капа может лишь ухудшить состояние ротовой полости. Для укрепления эмали при чистке зубов следует использовать пасту с фтором. Также рекомендуется не только регулярно чистить зубы, но и использовать при этом зубную нить и ирригатор — это поможет избавиться от остатков еды в труднодоступных местах. Людям, активно занимающимся спортом, необходимо регулярно посещать стоматолога для осмотра и профилактических процедур вроде снятия налета и чистки», — заключила специалист.

