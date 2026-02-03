Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Россиян предупредили о неочевидной опасности занятий фитнесом

Врач Харламова: фитнес плохо сказывается на состоянии зубов из-за обезвоживания
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Постоянные занятия спортом могут привести к заболеваниям полости рта. Часто профессиональные спортсмены и любители имеют пародонтит, гингивит и кариес. Одной из главных причин проблем со здоровьем зубов становится обезвоживание, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог, основатель производства порошков для профессиональной гигиены полости рта Stomtech Pro и директор стоматологической клиники «Стомтек» Ольга Харламова.

«Во время тренировок человек теряет много жидкости, из-за чего уменьшается выработка слюны. А при интенсивной нагрузке многие дышат ртом, а не носом, что лишь сильнее пересушивает слизистую. Именно слюна — главный защитник зубов от вирусов, остатков пищи и химических веществ: она смывает налет, нейтрализует кислоты и борется с бактериями. Сухость во рту создает благоприятные условия для размножения вредных микроорганизмов, воспаления десен и развития различных болезней, в том числе кариеса. Спортсменам необходимо тщательно следить за водным балансом, постоянно пить жидкость, чтобы улучшать процесс обмена веществ и поддерживать влажность полости рта», — заметила врач.

Помимо этого, спортивная диета также повышает риски возникновения проблем с зубами. Протеиновые батончики, гели и спортивные напитки содержат множество различных кислот (лимонная, яблочная и другие) и сахара, поэтому частое употребление таких продуктов приводит к повреждению эмали зубов, что, в свою очередь, позволяет вредным микроорганизмам проникать внутрь дентина, ускоряя разрушение зубов.

«Развивается пародонтит, гингивит, кариес. Для предотвращения этих болезней спортсменам стоит тщательнее подходить к диете и выбирать продукты, в которых содержится меньше кислот и сахарозы, например, для утоления жажды лучше пить обычную воду. Также после приема спортивных напитков необходимо каждый раз тщательно полоскать ротовую полость, а еще лучше — чистить зубы», — рассказала доктор.

Многие спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками, имеют проблемы со стираемостью зубов. Высокие нагрузки и напряжение вызывают непроизвольное сжатие челюстей, что, в свою очередь, может привести к боли в мышцах и микротрещинам эмали.

«Во избежание повреждений, а также травм при контактном виде спорта или бруксизме лучше носить капы — специальные изделия для защиты зубов. Однако их стоит надевать только по рекомендации стоматолога — неправильно подобранная капа может лишь ухудшить состояние ротовой полости. Для укрепления эмали при чистке зубов следует использовать пасту с фтором. Также рекомендуется не только регулярно чистить зубы, но и использовать при этом зубную нить и ирригатор — это поможет избавиться от остатков еды в труднодоступных местах. Людям, активно занимающимся спортом, необходимо регулярно посещать стоматолога для осмотра и профилактических процедур вроде снятия налета и чистки», — заключила специалист.

Ранее биолог рассказал, как эволюция убивает при помощи старения.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!