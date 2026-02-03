Развеян миф об астрономических зарплатах курьеров в России

Истории о колоссальных заработках курьеров в России, которые могут получать 200-300 тыс. рублей в месяц, на самом деле не отражают реального положения дел и вводят в заблуждение. Эти цифры существуют, однако в реальности заработок курьеров существенно ниже. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Бестужева, HR-эксперт, консультант по управленческим рискам в найме.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что такие суммы принято называть зарплатой. А это уже ошибка.

«Чтобы понять, что на самом деле стоит за цифрами в 200-300 тыс., надо посчитать не «в среднем», а от единицы работы. Курьерская работа почти всегда оплачивается за выполненные заказы. Размер выплаты за одну доставку зависит от города, платформы, времени суток, спроса и бонусов, но чаще всего фигурируют ставки около 100 рублей за заказ. Если взять доход в 200 тыс. в месяц и разделить его на оплату за одну доставку, становится понятно, какое количество заказов требуется выполнить, чтобы получить эту сумму. Даже при ставке, близкой к верхней границе таких обсуждений, речь идет о тысячах доставок в месяц. В нашем случае это: 200 тыс./100 рублей = 2000 доставок в месяц. Если перевести это в ежедневную нагрузку, получается несколько десятков заказов в день — каждый день, без выходных», — объяснила она.

Второй важный параметр — время. Даже при оптимистичном сценарии, когда одна доставка занимает около получаса с учетом ожиданий, маршрута и передачи заказа, рабочий день выходит далеко за пределы стандартной занятости и приближается к физическому пределу.

«Фактически речь идет о режиме, при котором человек большую часть суток находится в работе. Любые задержки или перерывы сразу делают такой доход недостижимым», — констатировала Бестужева.

По мнению специалиста, этот расчет не означает, что такие доходы невозможны в принципе. Он показывает другое: за громкой цифрой почти всегда стоит режим сверхинтенсивной работы, при котором человек фактически живет в рабочем процессе, а не просто выходит на смены.

«Да, бывают периоды повышенного спроса, бонусные часы, удачные сочетания условий. Да, отдельным людям удается на ограниченном отрезке времени заработать очень много. Но именно это и делает такие истории исключением, а не описанием нормального и воспроизводимого дохода», — подчеркнула эксперт.

Когда говорят о «зарплате курьера в 250 тысяч», происходит подмена понятий. Зарплата — это не просто сумма выплат, а стоимость труда с учетом гарантий и издержек: больничных, отпусков, страховки, простоев.

«В курьерской работе всего этого нет. У работника есть только поток заданий и поток выплат, а все риски и расходы он берет на себя. Поэтому называть итоговую сумму дохода курьера зарплатой — все равно что оценивать бизнес по валовой выручке, не учитывая издержки и реальную прибыль», — констатировала она.

За эффектными суммами почти всегда остается за скобками главное.

«Во-первых, рабочее время. Доходы в 200–300 тысяч возможны при фактической занятости, близкой к постоянной: 10-14 часов в день, 6-7 дней в неделю. В пересчете на час ставка часто выглядит уже не так впечатляюще. Во-вторых, условия и график. Отсутствие выходных и гибкость «по требованию» — не временная особенность, а необходимое условие для поддержания такого дохода. Любая пауза сразу отражается на сумме. В-третьих, издержки и риски. Физическая нагрузка, износ, расходы на транспорт и связь, отсутствие оплачиваемых больничных, отпуска и страховки — все это остается на стороне самого работника. Наконец, нестабильность. Такой доход невозможно воспроизводить автоматически: он зависит от сезона, алгоритмов, спроса и внешних факторов. Сегодня сумма возможна, завтра — нет. Все эти факторы не отменяют сам доход, но радикально меняют его смысл», — резюмировала эксперт.

Ранее ищущим работу россиянам посоветовали «почистить» соцсети.