Чехия ограничила передвижения дипломатов из России

Чехия ввела ограничения на передвижение российских дипломатов
David W Cerny/Reuters

Чехия ввела ограничения на передвижение неаккредитованных в стране сотрудников российских дипмиссий. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве России в Праге.

«23 января посольство РФ получило ноту МИД Чехии с разъяснением нового порядка передвижения по стране в рамках общееэсовских ограничений. Оно касается неаккредитованных в Чехии сотрудников российских дипмиссий», — уточнили в диппредставительстве.

29 января стало известно, что МИД Греции проинформировал посольство России в Афинах о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Европейского союза.

До этого министерство иностранных дел Швеции уведомило посольство РФ, что диппредставительство из-за правил ЕС теперь должно уведомлять ведомство о передвижениях российских дипломатов.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил об изменении отношения Европы к России.
 
