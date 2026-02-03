Трассы в Волгоградской области закрыли из-за аномального снегопада

В Волгоградской области из-за сильного снегопада запретили движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным трассам. Легковые автомобили пропускают, но полиция просит воздержаться от поездок, сообщают в региональном МЧС.

Как отмечается, С 22:00 31 января на участке региональной дороги 18А-3 (от км 0 до км 116, Камышин — Ольховка — Иловля) введено временное ограничение движения. А с 23:00 31 января полностью закрыт проезд по трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в пределах от 428-го до 672-го километра (от границы с Саратовской областью до Волгограда). Водителей предупреждают о возможных метеоусловиях: туманы, гололед и снег с дождем.

До этого стало известно, что санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае. Из краевой столицы вылетели два борта в помощь пострадавшим на трассе в Рыбинском районе. Шестеро пострадавших в ДТП были госпитализированы в больницы Бородино и Канска. По информации оперативных служб, в ДТП не выжили пять детей и один взрослый.

Ранее ДТП с участием пассажирского поезда в Волгоградской области попало на видео.