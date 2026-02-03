В Финляндии задержали четверых иностранцев, которые пытались попасть в Россию

Финские пограничники задержали четверых человек, пытавшихся незаконно перейти границу с Россией. Об этом, ссылаясь на пограничную службу Юго-Восточной Финляндии, сообщает телерадиокомпания Yle.

Как стало известно, нарушители были обнаружены и задержаны в районе Иматры после того, как сработало расположенное у пограничного заграждения устройство технического наблюдения.

По данным правоохранительных органов, задержанные иностранцы не только пытались нелегально перейти границу, но и причастны к торговле людьми на территории Финляндии.

21 января сообщалось, что в Финляндии благодаря возведенному на границе с Россией забору впервые задержали нарушителя.

В декабре стало известно, что Финляндия построила на границе с Россией почти 140 км забора из 200 запланированных. Работы планируется закончить к лету 2026 года.

Ранее премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем.