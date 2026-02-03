Мосгорсуд отменил кредит, который мошенники оформили на женщину по SMS

Московский городской суд подтвердил решение районного суда, который аннулировал кредитный договор, оформленный мошенниками по SMS. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

Подавшая иск медсестра военного госпиталя заявила, что в сентябре 2022 года во время круглосуточного дежурства ей позвонили с номера 1000 и представившийся сотрудником банка мужчина пригласил ее в отделение для разблокировки счета. Женщина, являвшаяся клиентом этого банка, пришла в офис, и, не зная, что злоумышленники уже оформили на нее кредит почти на 1,089 млн рублей, разблокировала счет.

Из этой суммы около 275 тыс. рублей были списаны за страховку по кредиту, а остальные деньги тремя траншами мошенники перевели в другой банк и похитили.

Женщина потребовала аннулировать кредитный договор, взыскать с банка моральный вред, штраф и судебные расходы. Районный суд частично удовлетворил ее требования, признал договор недействительным и взыскал с банка судебные расходы на сумму в 50 тыс. рублей. Но Московский городской суд отменил решение и отклонил иск. Верховный суд, в свою очередь, отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.

Мосгорсуд в повторном рассмотрении установил, что женщина кредитный договор подписывала, денег не получала и немедленно обратилась в полицию с заявлением о хищении средств. По мнению суда, формальное зачисление кредитных средств на счет клиентки, поскольку банк сразу же перечислил их мошенникам, само по себе не означает, что деньги предоставлялись именно ей. Поэтому, несмотря на возражения банка, Мосгорсуд полностью согласился с выводами суда первой инстанции.

