Чиновники могут остаться без отпуска из-за майского указа

Представители власти вряд ли смогут уйти в отпуск этим лето в связи с подготовкой реализации майского указа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на совещании в администрации Волгоградской области, передает РИА «Новости».

По ее словам, реализация указа потребует от правительства работы в форсированном режиме — «без раскачки, без откладываний на завтра принятия решений». Спикер Совфеда отметила, что эта работа также потребует новаторских подходов.

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«Поэтому если кто-то из представителей власти собирался в отпуск в это время, то придется перенести его на следующий год», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об увеличении трат на реализацию майского указа до 25 трлн руб.