Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит вопрос по Голиковой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума может рассмотреть в четверг, 17 мая, вопрос освобождения Татьяны Голиковой с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы проведем Совет завтра, скорее всего, в 12 часов для того, чтобы рассмотреть предложения от фракций. Фракции четыре, возможно, будет четыре кандидатуры, не исключаем этого. Мы имеем право оставить только три. Вопрос об освобождении (от должности председателя Счетной палаты Голиковой) возможно, поставим уже в повестку дня на завтра», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что выдвинутый на пост руководителя Счетной палаты председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин обозначил четыре цели, достижение которых он считает первостепенным на данной должности.