Россельхознадзор обратится в прокуратуру из-за продажи опасных продуктов

Россельхознадзор намерен направить в Генпрокуратуру материалы по факту допуска к продаже опасной продукции животного происхождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Отсутствие должного ветеринарного контроля со стороны ветеринарных служб регионов приводит к выпуску в оборот небезопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, при этом руководители ветеринарных служб субъектов России несут персональную ответственность за выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, в том числе направляемую на рынки зарубежных стран. Учитывая данные факты, которые устанавливаются на регулярной основе в различных субъектах России, Россельхознадзор вынужден направить материалы по ним в Генеральную прокуратуру России для принятия мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Реклама

Отмечается, что ведомство продолжает фиксировать случаи обнаружения запрещенных и вредных веществ на всей цепи производства и перемещения, как мясосырья, так и выработанной из него готовой мясной продукции.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен серьезным ростом поставок яблок из Турции.