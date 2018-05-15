Песков назвал место будущей первой встречи Путина и нового кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая встреча главы государства Владимира Путина с новым составом кабинета министров пройдет в Москве «с большой долей вероятности», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Первая встреча с большой долей вероятности пройдет в Москве, но когда точно — это будет, естественно, позже пятницы», — сообщил Песков.

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Он также отметил, что встреча может состоятся до Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Пескова, на следующей неделе у президента будет очень плотный график. Сами кандидатуры на должности министров президент обсудит с премьер-министром до запланированной встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее сообщалось, что Медведев передал Путину проект указа по структуре нового кабмина, после чего Путин подписал документ.