Пошлина на экспорт нефти из России повысится более чем на $13

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня текущего года повысится на $13,3, до $131,8. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средняя цена на нефть марки Urals с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила $71,87 за баррель, или $524,7 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

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Как стало известно, пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до $21,7.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до $78,3 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06%, до $71 за баррель.

Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила $78 за баррель.