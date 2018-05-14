США существенно уменьшат объем закупаемой в Иране нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна существенно уменьшит объем нефти и нефтепродуктов, которые закупаются в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Трампа.

«Я установил …, что мы располагаем достаточным объемом поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить значительное сокращение этих закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты», — сказал Трамп.

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Ранее президент США сообщил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока.

8 мая Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.