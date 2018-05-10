ЦБ оценил «дыру» в капитале АК Банка в 6,4 млрд рублей

Банк России оценил «дыру» в капитале лишившегося лицензии самарского «АктивКапитал Банка» в 6,43 млрд руб. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Активы банка оцениваются в 18,74 млрд руб. В свою очередь обязательства кредитной организации составляют 25,17 млрд руб.

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Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у »АктивКапитал Банка».

По величине активов банк на 1 февраля занимал 116-е место в банковской системе России.

Впоследствии АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка».