В ТПП прокомментировали информацию о неофициальных черных списках банков

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что блокировка клиентских операций банками в обход «черных списков» может перерасти в проблему. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По оценкам ТПП, число настоящих «отказов», то есть через Росфинмониторинг, составляет ничтожные доли процента от общего количества отказов. Иными словами, отказы на уровне банков могут вырасти в проблему», — сказал Катырин.

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Он также добавил что, для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует говорить о путях расширения и совершенствования реабилитационных процедур как со стороны банков, так и со стороны Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки.