СМИ определили главного врага США

По мнению эксперта, главным врагом США является государственный долг. Его точка зрения опубликована на сайте National Interest, американского аналитического журнала о международной политике.

Эксперт издания пишет, что Соединенные Штаты двигаются к техническому дефолту. Согласно исследованиям управления конгресса по бюджету, процентная задолженность США составляет 1,6% от ВВП, что равно 9,4% федерального дохода. К 2022 году эти показатели вырастут до 2,7% и 16% соответственно. Автор отмечает, что такой сценарий выглядит скорее оптимистичным.

Реклама

В издании считают, что, учитывая данные последних недель, процентная задолженность США может вырасти до 20%; такая цифра означает, что жители Соединенных Штатов будут платить на погашение долга каждый пятый заработанный доллар.

Эксперт полагает, что для сохранения социальных расходов единственным решением будет игнорирование дефицита и долга. В этом случае, при благоприятном сценарии, дефицит вырастет на 30% с 2019 по 2023 год, а социальные и оборонительные траты сохранятся на прежнем уровне. С 2018 по 2028 годы дефицит может составить 81%.

В издании считают, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, будут реструктуризировать долг при участии японских и китайских кредиторов — они распоряжаются порядка $1,2 трлн американских бондов.

В марте сообщалось, что госдолг США впервые превысил $21 трлн.