Меркель, Макрон и Мэй заявили о готовности защищать интересы перед США

Немецкий канцлер Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Терезой Мэй заявила о готовности ЕС защищать свои собственные интересы в случае введения американской администрацией торгово-политических мер, передает Reuters.

«Они были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли», — говорится в тексте заявления, опубликованного кабинетом министров ФРГ.

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В документе также отмечается, что Меркель и Макрон провели телефонный разговор 28 апреля, а Меркель и Мэй — 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы.