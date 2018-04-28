Стала известна дата внесения в Госдуму проекта о наказании за исполнение санкций США

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для физических лиц за исполнение санкций США на территории России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в мае, передает РИА «Новости».

«Мы ведем консультации с юристами, потому что нам предстоит получить отзыв Верховного суда по данному вопросу… Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу», — сказал Исаев.

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Он также сообщил, что черновик законопроекта уже подготовлен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии точных решений по поддержке попавших под санкции.