ЦБ ожидает годовую инфляцию в апреле в 2,3–2,5%
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране в апреле в интервале 2,3-2,5%. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«В марте темп прироста потребительских цен составил 2,4%, в апреле он оценивается в интервале 2,3-2,5%», — заявил регулятор.
В Центробанке подчеркнули, что инфляция остается на низком уровне под влиянием факторов длительного действия, в первую очередь умеренного восстановления внутреннего спроса.
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Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых.
Регулятор также рассказал о росте инфляционных рисков со стороны внешних факторов.