Россия может снять ограничения на поставки турецких томатов с мая

Россия может разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию России томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли (Tuta absoluta)», — говорится в заявлении.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что Россия может разрешить ввоз в страну томатов еще с нескольких турецких предприятий.