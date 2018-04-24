Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,08% и составил 24 428,05 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,04%, до 2 671,42 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,31% и составил 7 106,80 пункта.

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Мировые цены на нефть поднимаются на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до $74,88 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до $68,94 за баррель. В понедельник, 23 апреля, цена на Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с ноября 2014 года. Нефть выросла в цене на новостях об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке.