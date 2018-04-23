Кудрин не ожидает скорого восстановления курса рубля
Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что курс рубля в ближайшие два-три месяца не восстановится к показателям начала апреля. Об этом сообщает сайт НТВ.ru.
«Произошедшее падение — оно не исключительно слухами или вот этими эмоциями наполнено», — сказал Кудрин.
Реклама
Он отметил, что западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию.
«И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или даже 2–3 месяца вряд ли придется к предыдущим позициям… Оценки по России по инвестициям и, соответственно, рубль уже до конца не восстановятся», — подчеркнул Кудрин.
Ранее сообщалось, что курс доллара превысил отметку в 62 рубля.