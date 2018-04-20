Германия выразит озабоченность санкциями США против России

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия намерена «выразить озабоченность» в связи с санкциями США против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты», — сказал Зайберт.

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Ранее СМИ сообщили, что власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.

Как стало известно, глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из-под действия санкций против России.