В МЧС предупредили об опасности майнинга

Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление центра «Антистихия».

Уточняется, что производство криптовалюты (майнинг) происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии. Из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.

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«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Центробанк может отнести несанкционированный майнинг к киберрискам.