Владелец «Суммы» Магомедов: я ничего не боюсь

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заявил в суде, что ничего не боится и полагается на верховенство закона. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мое содержание под стражей незаконно. Если бы я чего-то боялся, то вел бы себя иначе. Я ничего не боюсь и полагаюсь на верховенство закона, я хочу дальше жить и работать в России», — сказал Магомедов.

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Ранее глава РСПП Александр Шохин сообщил, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен обратиться в Генпрокуратуру по поводу обоснованности применения 210 статьи УК в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.