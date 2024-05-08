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Командир батальона ВС РФ рассказал о расстрелах мобилизованных ВСУ заградотрядами

Командир батальона «Юг»: мобилизованных ВСУ расстреливают заградотряды СБУ

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Thomas Peter/Reuters

Командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев рассказал РИА Новости, что мобилизованных военных Украины на Ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды.

По словам Иблаева, позади мобилизованных стоят части Службы безопасности Украины (СБУ).

«Если они (мобилизованные. — «Газета.Ru») попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают», рассказал командир батальона.

До этого пленный украинский военнослужащий Евгений Барук рассказал, что Вооруженные силы Украины оставили своих раненых сослуживцев после того, как нанесли удары по своим позициям.

4 мая сообщалось, что за неделю российским военным сдались в плен 14 военнослужащих ВСУ. 3 мая пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан заявил, что ВСУ перестали обучать мобилизованных атакующим действиям и начали готовить их к обороне.

Ранее в США заявили, что ВСУ бросают оружие и бегут с поля боя.

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