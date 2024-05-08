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Стало известно о готовящемся решении НАТО по Украине

CDS: НАТО на саммите в июле может объявить об отказе от ввода войск на Украину

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Shutterstock

На саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

По информации итальянской газеты, одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, гласит: «Никаких сапог на земле». НАТО не будет посылать солдат в бой, говорится в статье.

В издании также добавили, что на cаммите планируетcя передача предcедательcтва в Контактной группе по обороне Украины от миниcтра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

7 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Москва четко дала понять о том, что ввод войск государств НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Россией.

До этого эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что объявление Россией о начале ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые отправляют оружие Украине.

6 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с РФ.

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Операция на Украине
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