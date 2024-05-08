Мбаппе закатил глаза после вопроса журналиста про «Реал»

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе прекратил общение с прессой после поражения от дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов после того, как получил вопрос про мадридский «Реал». Об этом сообщает RMC Sport.

Один из журналистов спросил Килиана: «Будешь ли ты завтра болеть за «Реал»?» После этого вопроса Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону.

«ПСЖ» проиграл «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Мадридский «Реал» в другом полуфинальном противостоянии сражается с мюнхенской «Баварией». Их первая игра завершилась со счетом 2:2, ответный матч состоится 8 мая, начало — 22:00 по московскому времени.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее издание AS сообщило, что «Реал» запретил Мбаппе участвовать в Олимпиаде.