Пациента с ножевым ранением сердца спасли хирурги в Подмосковье

В Лобненской больнице хирурги прооперировали пациента с проникающим ножевым ранением сердца. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В медицинское учреждение был доставлен 48-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии с ножевыми ранениями в области сердца. В ходе обследования врачи выявили у него повреждение перикарда и проникающее ранение в область левого желудочка. Пострадавший потерял много крови.

«Для спасения жизни пациента мы вскрыли грудную клетку и перикард — сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся раны. В связи с кровопотерей ему дополнительно провели переливание крови. Пациент две недели провел в реанимации и после был переведен в терапевтическое отделение», — рассказал врач-хирург Лобненской больницы Муратали Керимкулов.

Хирургам также пришлось зашивать две глубокие раны в области паха и левого плеча мужчины. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, после курса лечения он был выписан из больницы.

Ранее насморк у жителя Подмосковья оказался жидкостью, вытекающей из головного мозга.