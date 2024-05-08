В пригороде Авдеевки нашли заминированный схрон с иностранным вооружением

В пригороде Авдеевки нашли заминированный схрон с иностранным оружием. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Центрального военного округа нашли американский ПТРК FGM-148 Javelin, два РПГ Sakrat из Швеции, а также 28 штук ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов.

До этого в ФСБ сообщили, что в Тамбове задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. По данным ведомства, мужчина прятал неизвестные предметы недалеко от вокзала. Его подозрительные действия заметили сотрудники РЖД, и в итоге задержала охрана. Саперы нашли на месте два взрывных устройства.

Также ФСБ ликвидировала диверсанта украинской военной разведки, который прибыл из Литвы для совершения терактов. Гражданин РФ 1976 года рождения планировал по заданию ГУР МО Украины совершить серию терактов, в том числе на объекте министерства обороны РФ в Московском регионе, а также в отношении участников одного из добровольческих батальонов в Санкт-Петербурге, заявляли в спецслужбе.

Ранее в РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.