Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Игарке стая собак едва не растерзала ребенка

Mash: в Красноярском крае мужчина спас ребенка от стаи бродячих собак

В Красноярском крае ребенок подвергся нападению стаи собак во дворах жилых домов, девочку спас случайный прохожий. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Инцидент произошел в Игарке и попал на записи камер уличного видеонаблюдения, девочка школьного возраста шла по двору в жилом массиве, когда на нее напали собаки.

Ребенок пытался отбиться от агрессивных псов, но стая повалила школьницу на землю и начала раздирать на ней верхнюю одежду. Крики девочки услышал случайный прохожий, мужчина сумел отогнать животных. Подробности о характере травм, полученных пострадавшей, неизвестны.

По факту нападения псов на ребенка проверку проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Сургуте собака напала на ребенка в подъезде дома, пес бойцовской породы выбежал из квартиры и набросился на мальчика. Владелец смог схватить животное за ошейник. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Кизляре мужчина спас 85-летнюю пенсионерку от стаи бродячих собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами