В Игарке стая собак едва не растерзала ребенка

В Красноярском крае ребенок подвергся нападению стаи собак во дворах жилых домов, девочку спас случайный прохожий. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Инцидент произошел в Игарке и попал на записи камер уличного видеонаблюдения, девочка школьного возраста шла по двору в жилом массиве, когда на нее напали собаки.

Ребенок пытался отбиться от агрессивных псов, но стая повалила школьницу на землю и начала раздирать на ней верхнюю одежду. Крики девочки услышал случайный прохожий, мужчина сумел отогнать животных. Подробности о характере травм, полученных пострадавшей, неизвестны.

По факту нападения псов на ребенка проверку проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Сургуте собака напала на ребенка в подъезде дома, пес бойцовской породы выбежал из квартиры и набросился на мальчика. Владелец смог схватить животное за ошейник. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Кизляре мужчина спас 85-летнюю пенсионерку от стаи бродячих собак.