Песков назвал санкции США международным экономическим рейдерством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции США не связаны с ситуацией в Сирии, а похожи на международное экономическое рейдерство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков. Конечно же, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии, или любой другой стране мира. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что российские власти продолжают работать над обеспечением стабильности экономической ситуации в связи с введением санкций.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что санкционные устремления против России приобретают характер навязчивой идеи.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Аркадий Дворкович положительно оценил законопроект об ответных мерах на санкции США.