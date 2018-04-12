«Ъ»: российским магазинам разрешат продавать безрецептурные лекарства

Минпромторг доработал законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Обновленный документ, первоначальная версия которого вызвала недовольство в фармацевтической отрасли из-за возможности предоставлять ритейлерам упрощенную лицензию, предлагает разрешить продуктовым сетям торговать лекарствами вообще без этого документа», — сообщает издание.

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Уточняется, что в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

Ранее сообщалось, что кабмин предупредили о возможной нехватке рецептурных лекарств.