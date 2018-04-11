Медведев назвал санкции США против металлургических компаний битвой за рынок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что введенные США санкции против ряда металлургических компаний являются борьбой за рынок. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если брать, например, алюминиевую промышленность и так далее — это же борьба не с конкретным представителем крупного бизнеса. Это борьба за рынки. Это борьба с крупнейшими поставщиками алюминия, цветных металлов, иными представителями металлургической отрасли», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что ответные меры на антироссийские санкции США должны быть просчитаны, чтобы не нанести ущерба отечественной экономике.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее Медведев сообщил, что прошедшие шесть лет стали для России испытанием на прочность.