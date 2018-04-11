Медведев рассказал, кто примет решение по изменению налоговых ставок в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что решения по изменению налоговых ставок будет принимать новое правительство. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Решения, касающиеся налоговых ставок, должны будут приниматься новым составом правительства. Никаких предварительных решений на этот счет не существует. Комментарии, которые делаются, — это мнения отдельных членов правительства, не более того», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что за последние 15 лет государству удалось достичь значительного улучшения в уплате НДФЛ.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее сообщалось, что кабмин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых.