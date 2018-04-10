Российские торги закрылись разнонаправленно

Фондовый рынок России закрылся ранонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 3,96% и составил 2173,76 пункта.

Индекс РТС упал на 0,38%, до 1090,79 пункта.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос почти на 5 рублей.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.

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