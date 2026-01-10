Размер шрифта
РИА Новости: бойцы ВСУ приняли российских солдат за своих и были уничтожены
Sofia Gatilova/Reuters

Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые приняли их за своих. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Север.

«Там три военнослужащих ВСУ было. Решили обойти их с тыла. И потихонечку продвинулись, они подумали, что это свои идут», — заявил он.

По словам российского бойца, украинская сторона вышла встречать их, поскольку подумали, что к ним движутся свои. Солдат добавил, что им слишком поздно удалось осознать, что к ним шли бойцы противоборствующей стороны. Военнослужащие ВСУ, по словам Севера, не оказали сопротивления и были уничтожены.

О взятии села Зеленое Минобороны России сообщило 9 января.

В сводке оборонного ведомства говорится, что по итогам прошедшей недели под российский контроль перешел населенный пункт Братское в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В сводке МО также отмечалось, что Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом, но все они были отражены российской стороной.

Ранее боец ВС РФ раскрыл подробности о взятии Братского.

