В Германии допустили появление немецких войск на Украине

Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет счел возможным размещение немецких войск на Украине после прекращения огня. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, необходимы надежные гарантии безопасности для Украины, в том числе и со стороны США.

«Канцлер [ФРГ Фридрих Мерц] пообещал разместить немецких солдат на границе с Украиной. Будет ли в конечном итоге задействован Бундесвер, будет зависеть от ситуации», — заявил Лашет.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее на Западе пришли к неутешительному выводу об отправке войск на Украину.