Часть россиян будут хранить деньги «под матрасом» в 2026 году

Финансист Трепольский: россияне продолжают хранить наличные из-за рисков
Александр Сухов/РИА Новости

В 2026 году часть россиян, вероятно, продолжит держать сбережения в наличных — буквально «под матрасом». Но темпы прироста наличности у россиян, вероятно, будут более спокойными, чем в 2025 году, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Ключевой мотив хранения денег в наличной форме — не страх единичных технических сбоев, а снижение доверия к цифровой финансовой инфраструктуре. Наличные в такой логике воспринимаются как личный резерв, доступ к которому нельзя ограничить административным решением, поэтому главный плюс — финансовая автономность. Кэш дает возможность расплачиваться, если пропадает связь, отключается интернет или возникают проблемы с банковскими сервисами. Кроме того, наличные помогают снизить риск ошибочных автоматических списаний и ощущение «тотального контроля» за мелкими повседневными тратами», — отметил Трепольский.

По его словам, у такой модели есть и ощутимые минусы. Деньги вне банковской системы быстрее съедает инфляция, особенно на фоне высоких ставок по вкладам в 2025 году, предупредил финансист. Рост наличной массы может усиливать инфляционное давление в экономике, а хранение кэша повышает криминальные риски — от краж до мошенничества, добавил эксперт.

Отдельно Трепольский указал на возможную реакцию регуляторов: если обналичивание продолжит расти, не исключено ужесточение правил — от лимитов на снятие до комиссий за обналичивание или ограничений на крупные покупки за наличный расчет. В итоге массовый уход в наличные становится одновременно способом адаптации к новым условиям и фактором, который потенциально может подтолкнуть систему к более жесткому регулированию, заключил эксперт.

По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в России с июля по сентябрь 2025 года вырос на 659 млрд рублей, что почти в пять раз больше увеличения за весь 2024 год.

