В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты

Правительство России поручило усилить контроль за медицинскими организациями, где оказывают услугу по искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В распоряжении говорится, что Минздраву и Росздравнадзору в 2026 году необходимо подготовить проект и реализовать меры, направленные на усиление контроля за медучреждениями, в которых делают аборты.

Другие подробности принимаемых мер на данный момент неизвестны.

До этого благотворительный фонд «Женщины за жизнь» сообщил, что в России вынесли первый штраф за «склонение к аборту». По данным организации, подопечная фонда, узнав, что беременна двойней, сообщила об этом отцу будущих детей. Мужчина же попросил девушку прервать беременность и предложил оплатить ей процедуру.

В ходе разбирательств их отец признал свою вину, однако на судебном заседании факт склонения к аборту отрицал. Суд назначил ему административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

В октябре прошлого года сообщалось, что организация предложила ввести административные штрафы за склонение беременной женщины к аборту: от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для обычных граждан, и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — для должностных лиц.

