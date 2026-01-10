Размер шрифта
В силовых структурах рассказали об отказе ВСУ выполнять приказы командования

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные 158-й и 119-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства рассказал, что часть подразделений ВСУ начала терять боевую устойчивость, а в районе Андреевки военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады открыто не выполняют приказы командования.

Похожая обстановка, по его словам, складывается и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

В конце декабря представители силовых структур сообщали, что противник утратил боевую группу 158-й бригады при попытке переброски подразделений в направлении Кондратовки в Сумской области. В начале января, в свою очередь, российские военнослужащие уничтожили две штурмовые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в районе Грабовского.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что российская армия успешно выполняет задачу по формированию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.

В начале декабря в российских силовых структурах рассказали ТАСС, что позиции двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и специальной роты 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) были уничтожены у Андреевки и Садков в Сумской области.

Ранее ВСУ перебросили в Сумскую область расчеты БПЛА «Украинского легиона».

