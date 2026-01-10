Политолог предрек Трампу «астрономические» сложности из-за Гренландии

Покупка Гренландии может обойтись США в сотни триллионов долларов, у американской стороны нет таких денег. Об этом в интервью aif.ru заявил политолог Константин Блохин.

«Если как-то оценивать такой кусок земли, то он будет стоить астрономических денег», — заявил он.

По словам специалиста, для Дании есть неблагоприятный вариант, который заключается в аннексии Гренландии. По мнению Блохина, на Западе нет силы, которая могла бы противостоять США, поэтому американская сторона при желании может взять под контроль Гренландию «по щелчку пальцев».

Политолог добавил, что президент США Дональд Трамп может войти в историю, если присоединит эту территорию, однако для Вашингтона будет проще надавить на Данию, чтобы она предоставила американской стороне право размещения военных баз в Гренландии «по сути за бесплатно».

4 января глава Белого дома заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. По его словам, подконтрольный Дании остров якобы окружен кораблями России и Китая и нужен американцам «для обороны».

Газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС писала, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии.

