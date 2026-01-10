Размер шрифта
В Иране протестующие заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан

Iranwire: протестующие в Иране заживо сожгли прокурора Северного Хорасана
Faces Portrait/Shutterstock/FOTODOM

В Иране протестующие заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и нескольких силовиков. Об этом сообщает местный портал Iranwire.

По данным журналистов, прокурора и его команду загнали в контейнер и подожгли. Спасатели не смогли пробиться сквозь толпу и спасти правоохранителей.

Другие подробности инцидента неизвестны.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

9 января Совет безопасности Ирана обвинил Соединенные Штаты и Израиль в организации протестов в стране. Глава исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют в угоду президенту США Дональду Трампу, которому на самом деле наплевать на мирных жителей. Он также призвал главу Белого дома по возможности заняться собственной страной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько человек погибли в ходе протестов в Иране.

