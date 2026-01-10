В Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Волгоградской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщает глава региона Андрей Бочаров, передает администрация города в Telegram-канале.

По его словам, ночью регион подвергся атаке беспилотников.

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе», — заявил губернатор.

Он добавил, что на данный момент пожарные и оперативные службы работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей ближайших домов пункт временного размещения (ПВР) в Октябрьской школе №2 был приведен в готовность. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал, что на данный момент повреждений зданий или инфраструктуры не зафиксировано.

Также сообщалось, что дроны ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы рассказали, что начали слышать громкие звуки около 01:10. Местные жители насчитали, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.