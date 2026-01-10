Зеленский захотел обсудить с Трампом планы США при повторном конфликте России и Украины

Зеленский захотел обсудить с Трампом планы США при возобновлении конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом «конкретные обязательства» США на случай «возобновления российской агрессии». Его слова приводит Bloomberg.

«Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать. Мне действительно нужно что-то более конкретное», — сказал Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

До этого американский портал Axios сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.