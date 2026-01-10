Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский захотел обсудить с Трампом планы США при повторном конфликте России и Украины

Зеленский захотел обсудить с Трампом планы США при возобновлении конфликта с РФ
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом «конкретные обязательства» США на случай «возобновления российской агрессии». Его слова приводит Bloomberg.

«Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать. Мне действительно нужно что-то более конкретное», — сказал Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

До этого американский портал Axios сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587965_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+