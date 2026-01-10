Социальный фонд провел перерасчет пенсий для российских матерей

Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тысяч россиянок, воспитавших пятерых и более детей. Об

том сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе фонда, с 1 января 2026 года в России сняты ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Теперь матери, воспитывавшие пятерых и более детей, получили возможность пересчитать размер своей пенсии. Ранее в страховой стаж засчитывались только периоды ухода за четырьмя детьми — в общей сложности не более шести лет.

В Соцфонде уточнили, что работа по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей, ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни.

Основная часть пенсий была пересчитана проактивно, без подачи заявлений. Глава Социального фонда Сергей Чирков пояснил, что для этого сотрудники территориальных отделений формировали списки многодетных матерей, имеющих право на повышение выплат, на основе имеющихся данных.

Россиянки, которые еще не дали согласие на перерасчет или не обращались самостоятельно, могут оформить его через личный кабинет на портале «Госуслуги» либо в клиентской службе Соцфонда. Для гражданок, выходящих на пенсию после 1 января текущего года, периоды ухода за детьми будут засчитываться автоматически.

В ноябре 2025 года российский парламент утвердил пакет законов, предоставляющих социальные гарантии матерям, имеющим звание «Мать-героиня», за рождение и воспитание более десяти детей. Законы предусматривают льготы, аналогичные тем, что положены Героям РФ и Героям Труда.

