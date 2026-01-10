Украине предрекли катастрофу после призыва Кличко уезжать из Киева

Слова мэра Киева Виталия Кличко о необходимости уехать из города на фоне перебоев с электричеством говорит о надвигающейся катастрофе для Украины. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Так он прокомментировал призыв мэра покинуть город, если есть такая возможность, поскольку половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тыс. — в настоящее время остаются без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

«Никто в Киеве не желает идти на компромисс. Поэтому я думаю, что мы увидим еще больше катастроф и разрушений на Украине, реальный риск того, что сам Киев и другие города станут городами-призраками», — заявил он.

По словам аналитика, ситуация в стране «приближается к точке невозврата». По мнению Меркуриса, украинской стороне стоит пойти на мир уже сейчас, иначе Киев ожидает «экономический и военный крах», а Россия окажется в «более сильной позиции» и откажется идти на уступки.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике.