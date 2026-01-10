Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 916-ю шайбу в карьере в чемпионатах лиги.

Россиянин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс».

40-летний Овечкин — единоличный рекордсмен НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

6 января Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин ввязался в потасовку в матче НХЛ.